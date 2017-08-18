معلمة أصبحت "مهووسة" بتلميذها... وهكذا تحرّشت به!

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ألقت السلطات الأميركية القبض على معلمة في مدرسة ثانوية تبلغ من العمر 38 عاماً بتهمة الاعتداء الجنسي على أحد طلابها بعدما أصبحت "مهووسة" به.وقد اعتقلت ميليسا بونكوسكي، التى عملت كمعلّمة علوم الأحياء في بوتستون، ثانوية اوين جي روبرتس في ولاية بنسلفانيا، على مدى العامين الماضيين، ووجهت اليها اتهامات في 8 جنايات.وتشمل 3 تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي المؤسسي، 3 تهم حول الاتصال غير المشروع بقاصر، تهمة واحدة تتعلق بإفساد القاصرين، وتهمة عن الاستخدام الإجرامي لوسائل الاتصال.ووفقاً للشكوى الجنائية، تعود علاقة بونكوسكي بالضحية إلى 1 كانون الأول 2015.وأفادت الأنباء عن أنّ الضحية البالغ من العمر 16 عاماً، لم يذكر إسمه، كان تلميذ بونكوسكي خلال عامه الاول في المدرسة.ويقول المحققون إن المعلمة بدأت بإرسال رسائل نصية "مضايقة" للتلميذ الذي عبّر عن عدم ارتياحه لهذه العلاقة.وبعد اعتقالها يوم الخميس، نشرت بونكوسكي مبلغاً مالياً قيمته 80 ألف دولار ككفالة لنفسها للخروج من السجن.