صورة في محفظة والدها غيّرت حياتها... من هي الطفلة التي تحملها والدتها؟

ماذا اكتشفت؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار شقيقة, عائلة, أم,صورة,ماذا اكتشفت؟

LBCI News Lebanon

بعد سنوات طويلة، اكتشفت السيدة البريطانية أليسون هولدرنس أن لديها شقيقة وذلك بعدما وجدت صورة لها في محفظة والدها المتوفي.

وصدمت أليسون لدى معرفتها بأنها ليست الطفلة التي تحملها والدتها في الصورة بل "اماندا" شقيقتها، لتكتشف بعدها أن والدتها انجبتها قبل أن تتزوج من والدها.

الإعلان

وقالت اليسون في مقابلة لها إنها شعرت بالصدمة إذ لم تخبرها والدتها التي توفيت عام 1996عن هذا السر بالرغم من كونهما مقربتين للغاية.

وتغيّر اسم اماندا إلى "جاين" بعدما تبنّتها عائلة، وهي تعيش حاليًا مع زوجها في أثيوبيا حيث تعمل كمدرّسة.