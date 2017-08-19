إشارات تدل على أن زوجك منجذب الى صديقتك!

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بالرغم من الارتباط أو الزواج، قد يشعر المرء بالانجذاب الى شخص آخر غير شريكه وهذا أمر طبيعي. ولكن ما يؤذي المرأة أكثر هو أن تعرف بأن زوجها منجذب الى إحدى صديقاتها.لذلك، سنقدم لك سيدتي بعض الإشارات التي قد تدل الى انجذاب زوجك لصديقك.- الرغبة في معرفة مزيد من المعلومات عنها: سيحاول زوجك استدراجك لمعرفة مزيد من التفاصيل عن صديقتك إذا كان منجذباً اليها. كما إنه سيتحدث عنها ويقوم بالمقارنة بينك وبينها.- الاهتمام بمظهره الخارجي: قد يسعى زوجهك الى الاهتمام بمظهره الخارجي بشكل كبير ليبدو جذاباً أكثر وذلك قبل أن تلتقيا بها.- الدفاع عنها: إن كنت تواجهين مشكلة ما مع صديقتك، قد يقوم زوجك بالدفاع عنها بدلاً من الوقوف الى جانبك في حال كان منجذباً اليها. كما إنه سيطلب منك أن تصلحي الأمور بينكما.