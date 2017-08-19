قتل حبيبته بأفظع الطرق ولم يكتف بذلك... فماذا فعل بعدها؟

الإعلان

أقدم رجل على طعن حبيبته حتى الموت ثم أخذ جثتها الى المستشفى لإخضاعها لعملية جراحية وادعى بأنها قتلت نفسها.وفي تفاصيل القصة، فقد نشب خلاف بين رونالد كوك وتينا بيلينغهام، فقام الرجل بطعن حبيبته في قلبها وكبدها. بعدها اقتاد رونالد البالغ من العمر 55 عاماً الجثة من المنزل الكائن في كرادلي هيث- انكلترا لإخضاعها لعملية جراحية وقال للطاقم الطبي إنها قتلت نفسها.وبحسب تقارير المحكمة، فقد نقلت السيدة بيلينغهام، 54 عاماً، الى المستشفى عندما كانت لا تزال تنزف بشدة. إلا أنها سرعان ما توفيت في 6 شباط.وأفادت التقارير بعد وفاة بيلينغهام الى أن الأخيرة توفيت جراء طعنات في الصدر والمعدة. وقد تمّ اعتقال كوك، وهو عاطل عن العمل، في مركز Rowley الجراحي.ووجد المحققون أن العلاقة بين الزوجين لم تكن جيدة، وقد أفاد الجيران أنهم سمعوا شجاراً بينهما يوم الحادثة.وقد أدين كوك بالقتل، وحكم عليه بالسجن لمدى الحياة. وأمر بإمضاء فترة لا تقل عن 24 عاماً في السجن وذلك في محكمة ولفرهامبتون كراون.