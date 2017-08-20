بالصور والفيديو - عملية نقل أكبر تمثال للقديس شربل من حارة صخر إلى فاريا

تمثال القديش شربل قد أنجز من مادة الألياف الزجاجية بأنواعها الملائمة

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LBCI News Lebanon

بدأت عند الخامسة والنصف من صباح اليوم عملية نقل أكبر تمثال للقديس شربل من حارة صخر في اتجاه جبل الصليب في فاريا، مرورا بمستديرة طبرجا ثم أوتوستراد جونيه- بيروت، صعودا نحو يسوع الملك وبلدات وسط كسروان وصولا الى جبل الصليب في فاريا، ويترافق ذلك مع تدابير سير اتخذتها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

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اشارة الى أن تمثال القديش شربل قد أنجز من مادة الألياف الزجاجية بأنواعها الملائمة لمتانة العمل على مدى عمره الافتراضي (مئات السنين) مضاف اليها الانواع الملائمة من الرزين.

ويبلغ طول التمثال 23,3 مترا، يتكون ​هيكله الخارجي مما يصطلح على تسميته GRP SKIN تختلف سماكاتها على اتساع مساحة ​الهيكل الخارجي. أما القوائم والعوارض الداخلية المكونة لهيكل التقوية والتدعيم للهيكل الخارجي، فهي أيضا مكونة من مواد الفيبرغلاس ولكن مما يصطلح على تسميته GRP SANDWICH. والحشوة الداخلية لهذه القوائم والعوارض مصنوعة من خشب الشوح المعالج بالطرق العلمية لحمايته من التحلل مع الزمن.