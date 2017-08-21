سائق أجرة أقفل باب السيارة على الراكبة... ماذا طلب منها بعدها؟

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كشفت السلطات في شيكاغو عن أن سائقاً يعمل لدى شركة أجرة خاصة أقفل باب السيارة على راكبة تبلغ من العمر 19 عاماً وطالبها بممارسة الجنس معه.ولفتت صحيفة "شيكاغو تريبيون" إلى أنّ السلطات قد احتجزت السائق محمد فهيم البالغ من العمر 44 عاماً مقابل كفالة مالية قدرها 100 الف دولار يوم السبت بسبب 3 تهم جراء حادثة وقعت في 4 تموز.وقد وجّهت التهم لفهيم في هذه القضية غير المشروعة بعدما أوقفت الشرطة سيارته الأسبوع الماضي بسبب مخالفة مرورية.وبحسب تقارير الصحيفة، فإن الضحية قد طلبت سيارة أجرى إلا أن طلبها هذا قد ألغي بطريقة ما. وقالت مساعدة المدعي العام ميكاه سوليوناس إن المرأة طلبت دفع التكلفة نقداً، لكن فهيم طالب بممارسة الجنس منها. وعندما رفضت الرضوخ له، سارع الى إقفال باب السيارة.وأضافت سوليوناس في هذا السياق أن السائق قال لها بإنه سيطلق سراحها فقط إذا استجابت لطلبه.وتمكّنت المرأة من الفرار عندما تباطأت حركة السيارة بسبب زحمة السير.