جليسة أطفال استغلّت جنسياً ابن الرابعة... وهكذا فُضح أمرها!

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اتُهمت مراهقة في ولاية تكساس الأميركية، تعمل كجليسة أطفال، بارتكاب أعمال جنسية مع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات كانت تهتم به.وقد اعتفلت الشابة إزميرالدا ماري ميديلين، 18 عاماً، بعدما قامت الشرطة باختبارات الحمض النووي الخاصة بها وبالطفل، وتم تأكيد المزاعم التي أثارتها والدة الصبي. ويعمل المحققون الآن أيضاً على جمع المزيد من المعلومات حول هذه الحادثة.وأوضحت الشرطة في سان انطونيو أن الشابة كانت ترعى الصبي عندما وقع الاعتداء الجنسي في آذار الماضي.ووفقاً لإفادة الاعتقال، فإن الصبي أخبر والدته بأن ميديلين أجبرته على القيام بأعمال جنسية.وقد وجهت الى ميديلين الآن تهمة "الاعتداء الجنسي المشدد على طفل"، ومن المحتمل أن تصدر الشرطة مزيداً من التفاصيل خلال الاسابيع القادمة.