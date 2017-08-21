رسالة داخل زجاجة أبحرت من اليونان إلى غزة... ما كان مضمونها؟

رسالة داخل زجاجة... ما كان مضمونها؟

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LBCI News Lebanon

وصلت زجاجة وُضع في داخلها رسالة إلى شواطئ قطاع غزة المحاصر في الأسبوع الماضي.

وتقول الرسالة كما جاء في نصها: "مرحبًا.. شكرًا لالتقاط الزجاجة من الماء! نحن نقضي إجازتنا في جزيرة رودس اليونانية، وأحببنا أن نعرف مدى المسافة التي بإمكان الزجاجة قطعها مع الرسالة الموجودة في داخلها".

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ويبدو أنّ الزجاجة استطاعت أن تقطع مسافة 800 كيلومتر، إذ بدأت مسارها في جزيرة رودس اليونانية، ثم مرّت في تركيا وقبرص لتصل أخيرًا إلى قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وبحسب موقع "إن بي آر" الأميركي، التقط أحد الصيادين الفلسطينيين البالغ من العمر 54 عامًا الزجاجة.

وقال الصياد الذي يدعى جهاد السلطان: "كانت هذه أول رسالة تصلني وفيها عنوان بريد إلكتروني وتوقيع باسم زاك آند بيث".

وتواصل الموقع الأميركي الذي حصل على نص الرسالة مع الشخصين اللذين كتباها وهما الطالبة البريطانية بيثاني رايت، البالغة من العمر 22 عامًا، وصديقها الطبيب زاك مارينار،البالغ من العمر 25 عامًا.

وقالا إنّهما أرسلا الرسالة في 4 تموز/يويليو ليجدها السلطان في 15 آب/ أغسطس.