ثلاثة خليجيين وراء القضبان... والسبب "فيديو اغتصاب"

ما قصة "فيديو الاغتصاب" هذا؟

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LBCI News Lebanon

أصدرت النيابة العامة في أبوظبي قرارًا قضى بسجن ثلاثة شباب 7 أيام على ذمة التحقيق بعدما اتّهموا بالمساس بالآداب العامة للمجتمع بسبب مشاركتهم في فيديو تمثيلي، قالوا إنّه يحذر الفتيات من الاغتصاب.

عاجل الالكترونيّة، أمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين وبتكفيل شابة شاركت في التمثيل بعد انتشار مقطع الفيديو عبر يوتيوب. وبحسب صحيفةالالكترونيّة، أمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين وبتكفيل شابة شاركت في التمثيل بعد انتشار مقطع الفيديو عبر يوتيوب.

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وأشارت النيابة العامة أنّ المشهد، الذي مثلته الشابة وشاب من المتهمين وقام بإعداده وتصويره الشابان الآخران، يتضمن لقطات مخالفة للقانون.

وفي التحقيقات، اعترف المتهمون بالتهم التي أسندت إليهم، وادّعوا أنهم كانوا يهدفون إلى نشر مقطع توعوي لتحذير الفتيات من الخروج مع أشخاص تعرفوا إليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يتعرضن له من اغتصاب أو اختطاف.