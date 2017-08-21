بالصور - أجرت 13 جراحة تجميليّة لتشبه ايفانكا ترامب!

إليكم كيف أصبحت...

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LBCI News Lebanon

كشفت سيّدة تدعى تيفاني تايلور أنّها خضعت لـ13 جراحة تجميليّة لتشبه مثلها الأعلى ابنة الرئيس الأميركي ايفانكا ترامب.

وفي خلال استضافتها ضمن المسلسل التلفزيوني الواقعي "Botched" الذي يبث على قناة !E، روت تيفاني تفاصيل قرارها بالخضوع لسلسلة من عمليّات التجميل بعد انتهاء زواجها الذي دام 10 أعوام.

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وقالت: "خضعت لـ13 جراحة تجميليّة. وكنت جميلة في السابق، لكنني أصبحت أكثر أناقة الآن".

وذكرت تيفاني أن إيفانكا نموذجًا يجب أن تحتذي به جميع السيدات.

ولتشبه ايفانكا، خضعت المرأة الأميركية لعمليّة تكبير الثديين والوجنتين ورفع الجفنين، كما شفطت الدهون من المعدة والردفين.

وعلى الرغم من خضوعها لهذا الكمّ من العمليات، ما زالت تحتاج إلى إجراء المزيد، لكنّ الأطباء نصحوها بالانتظار فترة أربعة أشهر كي لا تسوء حالتها.