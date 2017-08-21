بالفيديو- أرادت مشاهدة فيلم رعب... فنقلت الى المستشفى بسبب ما رأته!

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نقلت شابة برازيلية الى المستشفى بعد إصابتها بنوبة هستيريا أثناء مشاهدة فيلم رعب جديد.وفي التفاصيل، فقد ارتادت الشابة، التي لم يذكر إسمها، البالغة من العمر 20 عاماً سينما في تيريسينا في شمال شرق البرازيل في وقت متأخر من الليل لمشاهدة الفيلم الأميركي Annabelle: Creation.وقد ظهرت الشابة في شريط فيديو تمّ تصويره بواسطة الهاتف، وهي على الأرض في مركز تسوق خارج السينما، تصرخ وتسعل بشكل قاس خارج عن السيطرة.كذلك، ظهر قسم من الأصدقاء وهم يحاولون تهدئة الشابة التي بدأت بلكم نفسها وذلك بعد مغادرتها للسينما في منتصف ليلة الجمعة.ولفتت تقارير إخبارية محلية الى أن خدمات الطوارئ قد اضطرت الى استخدام كرسي متحرك لنقل الشابة من مركز التسوق الى المستشفى.ولم يُتأكّد حتى الآن من صحّة هذا الفيديو الذي تداوله روّاد الانترنت بكثافة.ويشار الى أن فيلم Annabelle: Creation هو فيلم رعب يتحدث عن قصة الدمية القاتلة أنابيل التي يسكنها الشيطان.