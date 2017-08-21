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21 آب 2017 - 09:45
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أمور امتنعوا عن فعلها فور الاستيقاظ صباحاً!

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أمور امتنعوا عن فعلها فور الاستيقاظ صباحاً!
إليكم هذه الأمور التي عليكم تجنّب القيام بها فور الاستيقاظ صباحاً للتمتّع بنشاط:

- الضغط على زر الـ "Snooze" عندما يرنّ المنبه لأن الدراسات قد أكدت أن ذلك يؤدي إلى الشعور بالتعب والنعاس أكثر.

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- شرب القهوة: يجب شرب القهوة بعد فترة من الاستيقاظ لأن تناولها في الصباح الباكر يؤدي إلى انخفاض مستوى الكورتيزول في الدم، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض مستوى النشاط خلال اليوم.

- التحضر للخروج من دون إضاءة الأنوار لأن ذلك يوهم الدماغ بأن الصباح لم يحل بعد وبالتالي يؤدي إلى الشعور بالنعاس والتعب.

- التحقق من البريد الإلكتروني لأن ذلك يؤدي إلى تمضية وقت كبير في الرد على الرسائل.

- الحفاظ على وضعية النوم، فقد كشف العلماء أن القيام بحركات التمدد فور الاستيقاظ له منافع متعددة ويساعد على الشعور بالنشاط.
 
 
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