بالفيديو - غضب عارم ضد نائب في البرلمان الألماني... ماذا فعلت؟

تعرّضت النائب في البرلمان الألماني ايفا هوغل لموجة من الإنتقادات اللاذعة جراء انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت عضو الحزب الاشتراكي الاجتماعي تبتسم وتلوّح بيدها في حين كان رئيس الحزب يلقي كلمة يدين فيها الإعتداء الإرهابي الذي وقع في برشلونة في اسبانيا يوم الخميس الفائت.
ويظهر في مقطع الفيديو أن ملامح هوغل تتغير بشكل مفاجئ وتتحول إلى أكثر جدية، إلا أن مستخدمي الإنترنت شنوا هجومًا عليها واتهموها بعدم احترام الضحايا طالبين منها الإستقالة.
وعلى خلفية موجة الانتقادات، نشرت هوغل توضيحًا اعتذرت فيه من الأشخاص الذين شعروا بالإهانة جراء انتشار الفيديو.
وأضافت أنها لم تسمع أن رئيس الحزب مارتن شولس تطرأ إلى موضوع هجوم برشلونة من المكان الذي تقف فيه مشددة إنها ضد الإرهاب.