بالفيديو - غضب عارم ضد نائب في البرلمان الألماني... ماذا فعلت؟

ماذا فعلت خلال مؤتمر صحفي؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المانيا, اسبانا, برشلونة, ارهاب,ايفا هوغل, ماذا فعلت خلال مؤتمر صحفي؟

LBCI News Lebanon

تعرّضت النائب في البرلمان الألماني ايفا هوغل لموجة من الإنتقادات اللاذعة جراء انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت عضو الحزب الاشتراكي الاجتماعي تبتسم وتلوّح بيدها في حين كان رئيس الحزب يلقي كلمة يدين فيها الإعتداء الإرهابي الذي وقع في برشلونة في اسبانيا يوم الخميس الفائت.

الإعلان



ويظهر في مقطع الفيديو أن ملامح هوغل تتغير بشكل مفاجئ وتتحول إلى أكثر جدية، إلا أن مستخدمي الإنترنت شنوا هجومًا عليها واتهموها بعدم احترام الضحايا طالبين منها الإستقالة.



وعلى خلفية موجة الانتقادات، نشرت هوغل توضيحًا اعتذرت فيه من الأشخاص الذين شعروا بالإهانة جراء انتشار الفيديو.