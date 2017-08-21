بالفيديو- طفل سقط من نافذة الطابق الخامس... كيف نجا بأعجوبة؟

نجا بأعجوبة

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LBCI News Lebanon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجّل لحظة وقوع رضيع يبلغ من العمر سنة واحدة من نافذة منزله في احدى مناطق جنوب شرق روسيا.



وسقط الطفل من منزله الواقع في الطابق الخامس لحظة مرور أحد الأشخاص الذي تمكن من إنقاذ حياة الطفل عبر احضار ملاءة كبيرة سقط عليها الأخير.

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وزعم أن والدة الطفل غفت حين كانت ترعاه مما أدى إلى وقوع الحادثة، وقد تعرّض الطفل على أثرها إلى إصابة وارتجاج في الدماغ.



وشكرت الشرطة الروسية الرجل الذي أنقذ حياة الطفل كما كشف أحد عناصرها أن الوالدة ستواجه غرامة مالية لعدم تأدية واجباتها بشكل تام.