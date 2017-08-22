أنفقت آلاف الدولارات لتحويل نفسها الى دمية جنسية... اليكم صورها!

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أنفقت سيدة، وهي أم لطفلين، أكثر من 12500 دولار أميركي على الجراحات التجملية لتحويل نفسها الى دمية جنسية حقيقية.وقد خضعت السيدة سيندي مور لجراحة في الثدي، كما وضعت خصلات الشعر المستعار، إضافة الى حقن شفتيها 3 مرات في الشهر.والملفت هو أن السيدة سيندي البالغة من العمر 31 عاماً، من سالفورد، مانشستر الكبرى، قد حصلت أيضاً على "رقم تسجيل" أو registration number يصفها بـ"دمية".وشددت السيدة سيندي على أنها ترغب بأن تكون حقاً مثل الدمية الجنسية وهي تعمل على خسارة المزيد من الوزن لتحقيق هدفها، لافتة الى أن حجم صدرها بات أكبر.وأشارت سيندي الى أنها منذ أن كان عمرها 19 عاماً وهي تحب أن ترى هذا "المظهر المزيف" إلا أنها اتخذت قرارها في تنفيذه عندما دخل خطيبها، وأب ولديها، بعلاقة أخرى.وتدعم عائلة سيندي مظهرها هذا، كما قامت والدتها بتشجيعها على اتباع أحلامها وكسب المالوها هي تقوم الآن ببيع صور لنفسها لـ 100 متابع على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يدفعون لها في الشهر 32 دولاراً.