أيها الرجال... هل تعلمون أن للحية فوائد صحيّة؟

ما هي فوائد اللحية؟

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LBCI News Lebanon

لا يقوم معظم الرجال بحلق لحيتهم لأنها تعطيهم مظهرًا جذابًا ورجوليًا، إلا أن ما لا يعلمه البعض الامتناع عن حلاقة اللحية له فوائد متعددة سنطلعكم عليها في ما يلي:

- تحمي اللحية بشرة الرجل من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة بنسبة تصل إلى 59 بالمئة.

- تطيل عمر خلايا الجلد وتحافظ على نضارة البشرة وحيوتها.

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- تحفّز افراز هورمون "التستوستيرون" الذكوري.

- تحمي من الإصابة بأمراض مختلفة مثل حساسية الجلد والربو.

- تحافظ على رطوبة البشرة وتحمي الوجه من الجفاف، كما تساعد في تأخير الشيخوخة.

- تحمي من سرطان الجلد الناتج عن التعرّض لأشعة الشمس لفترة طويلة.