والد مفجوع ينشر فيديو للحظة مقتل ابنه... المشاهد مروّعة!

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نشر والد مفجوع فيديو يُظهر لحظة مقتل ابنه بطعنة سكين في شارع ببريطانيا بهدف نشر التوعية ومحاولة جعل شوارع بريطانيا منطقة آمنة لسكّانها.وكان الشاب لوريك ليباتو، 22 عاماً، قد تعرّض لطعنة سكين في ظهره على يد سليمان سيلاه إثر اندلاع شجار في إحدى الحفلات في 11 شباط. وقد نزف لوريك حتى الموت بعد هذا الهجوم بسبب إصاباته البالغة فتوفي في مدينة ليستر.وقد حكم على سيلاه، 20 عاماً، بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 24 عاما في محكمة تاج برمنغهام بعد ادانته بالقتل.وقام الآن والد الضحية السيد تاغبو ليباتو بنشر فيلم مؤثر مع شرطة ليسترشاير لتسليط الضوء على الضرر الذي يمكن أن تحمله السكاكين على الأسر والمجتمعات المحلية.