بالفيديو - ضحّى بالبطولة للوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا اعتداء برشلونة

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La organización rechazó guardar minuto de silencio por atentado en BCN, así que el gaditano Fernando Álvarez decidió hacerlo por su cuenta. pic.twitter.com/PCVvBGzYbb — PabloMM (@PabloMM) August 20, 2017

ضحّى سبّاح إسباني بفرصة حصوله على الميدالية الذهبية في "بطولة فينا العالمية للمحترفين" كي يقف دقيقة صمت حداداً على ضحايا اعتداء برشلونة الإرهابي.وكان السبّاح فيرناندو الفاريز من مدينة "كاديز" قد طلب من المنظمين أن يقف الجميع دقيقة صمت حداداً على ضحايا الاعتداء لكنّ طلبه جوبه بالرفض. لذا، قرّر السبّاح الوقوف بمكانه لستين ثانية قبل أن يبدأ السباق.وقال الفاريز للصحف المحليّة "قالوا لي إنّ الأمر مستحيل لأنّ ما باستطاعتهم إضاعة دقيقة واحدة من السباق" وأضاف "بدأت السباق بعد دقيقة ولا أمانع ذلك أبداً، لأنّ ذلك أهمّ من الفوز بالميدالية الذهبية".وهنّأ الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ألفاريز على خطوته غير الأنانية وقال البعض إنّه يجب أن يُعطى الميدالية الذهبية لاحترامه ضحايا اعتداء برشلونة.وكان قد قُتل 14 شخصاً وجُرح 130 آخرين يوم الخميس الفائت حين صدم سائق عمداً بشاحنته الصغيرة حشداً من الناس في شارعٍ مكتظ في برشلونة "لاس لامبلاس".