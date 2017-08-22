بالفيديو - لن تصدقوا كيف قُتل بطل العالم في رفع الأثقال بضربةٍ قاضية

لن تصدقوا كيف قتل بطل العالم في رفع الأثقال!

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رفع الأثقال,روسيا,لن تصدقوا كيف قتل بطل العالم في رفع الأثقال!

LBCI News Lebanon

انتشر مقطع فيديو بكثافة على الإنترنت لشجار شوارع وقع بين بطل العالم في رفع الأثقال، الروسي أندري دراتشيف، و الأذربيجاني أنفار زيناروف الذي يحترف الفنون القتالية في مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا.

ووقع دراتشيف ضحية الشجار، إذ قتل نتيجة الضرب الذي تعرض له على يد زيناروف.

الإعلان

لكن الغريب في الحادثة تمكّن القاتل على الرغم من بنيته الجسدية الصغيرة نسبيًا مقارنة مع خصمه من إسقاط دارتشيف بركلة في الرأس، وحين حاول النهوض، انقض عليه موجهًا له اللكمات.

ونقل بطل رفع الأثقال الروسي إلى المستشفى حيث مات متأثرًا بجروحه.

أما القاتل فلاذ بالفرار.