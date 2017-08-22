بالصور والفيديو - بساق واحدة... هذه الرياضية تخطف الأنظار برقصها!

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LBCI News Lebanon

كاميل رودريغز شابة برازيليّة تبلغ من العمر 25 عامًا.

عانت عيبًا خلقيًا منذ ولادتها، ما اضطر الأطباء إلى بتر ساقها عن سنّ مبكرة جدًا، لكن هذا لم يمنعها من عيش حياتها بالطريقة التي تحبّ.

وعلى الرغم من أنّها تستعين بساق اصطناعيّة، لم تستسلم يومًا.

وجعلت من الساق الاصطناعيّة قوة ساعدتها على النجاح والتميّز.

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وهي راقصة وعارضة أزياء، وكذلك سباحة ماهرة سبق أن فازت بمجموعة من الميداليات في بطولة العالم للألعاب البارالمبية، الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، في العام 2016.

وتنشر رودريغز فيديوهات لها وهي ترقص رقصًا محترفًا عبر موقع انستغرام حيث يتابعها 148 ألف شخص يتفاعلون مع منشوراتها.

Oi, gente!!! Vamos animar nessa sexta-feira?! Com a musa de sempre da minha playlist: @anitta! Aperta o play e curte a #Paradinha! #CamilleRodrigues #Anitta A post shared by Camille Rodrigues 💋 (@camillerodrigues_oficial) on Aug 11, 2017 at 6:45pm PDT

VAMOS COMEÇAR A SEMANA, MEU POVO!! E claro com muita dança! Hoje com hit do momento "Mentalmente", com @kevinhomc e @naiaraazevedo! A coreo é do @fitdanceportal! 💖💖 A post shared by Camille Rodrigues 💋 (@camillerodrigues_oficial) on Aug 14, 2017 at 9:36am PDT