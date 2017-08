بالصور والفيديو - بساق واحدة... هذه الرياضية تخطف الأنظار برقصها!

Oi, gente!!! Vamos animar nessa sexta-feira?! Com a musa de sempre da minha playlist: @anitta! Aperta o play e curte a #Paradinha! #CamilleRodrigues #Anitta

A post shared by Camille Rodrigues 💋 (@camillerodrigues_oficial) on Aug 11, 2017 at 6:45pm PDT