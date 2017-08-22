بالصور والفيديو - بساق واحدة... هذه الرياضية تخطف الأنظار برقصها!

كاميل رودريغز شابة برازيليّة تبلغ من العمر 25 عامًا.
عانت عيبًا خلقيًا منذ ولادتها، ما اضطر الأطباء إلى بتر ساقها عن سنّ مبكرة جدًا، لكن هذا لم يمنعها من عيش حياتها بالطريقة التي تحبّ.
وعلى الرغم من أنّها تستعين بساق اصطناعيّة، لم تستسلم يومًا.
وجعلت من الساق الاصطناعيّة قوة ساعدتها على النجاح والتميّز.
وهي راقصة وعارضة أزياء، وكذلك سباحة ماهرة سبق أن فازت بمجموعة من الميداليات في بطولة العالم للألعاب البارالمبية، الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، في العام 2016.
وتنشر رودريغز فيديوهات لها وهي ترقص رقصًا محترفًا عبر موقع انستغرام حيث يتابعها 148 ألف شخص يتفاعلون مع منشوراتها.
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