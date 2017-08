اعتقلت الشرطة السعودية مراهقًا يبلغ من العمر 14 سنة على خلفية انتشار فيديو له وهو يرقص في الشارع.

ورقص المراهق الذي لم يتم الإعلان عن جنسيته على أنغام أغنية "ماكارينا" الشهيرة عند إشارة المرور في أحد شوارع جدة المزدحمة.

وقالت السلطات السعودية إنّ المراهق أخلّ بالآداب العامة من خلال رقصه، وانتشر مقطع الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسمت آراء المستخدمين بين مؤيد لما فعله الشاب وبين مستنكر له.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF