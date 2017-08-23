فيديو لزوجها مع فتاة قاصر كشف لها الحقيقة المرّة... ماذا حصل؟

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اكتشفت امرأة أميركية عدم إخلاص زوجها لها بعدما راقبته ورأته يتودّد إلى شابة قاصر في الحديقة العامة.وكانت المرأة "إيلين" قد استعانت بالشابة عبر صاحب قناة "افضح الخائن" أو "To Catch a Cheater" الأميركية على موقع يوتيوب بعدما أخبرها أحد الجيران أنّ زوجها على لائحة المتحرشين بالأطفال.لكن حين واجهت إيلين زوجها قال لها إنّ الأمر حصل منذ فترةٍ طويلة. ويظهر الزوج في الفيديو الذي التُقط بكاميرا خفية وهو يُطعم البط في حديقة عامة حين أتت شابة (ممثلة) وأوهمته بأنها تلميذة مدرسة تحت السنّ القانوني وحاولت التحرّش به كي تُسجّل كاميرا المراقبة أفعاله.وتبادل الزوج والممثلة أرقام هواتفهما لكن الأخيرة فُضح أمرها حين استدارت ورأى الزوج الميكروفون فاكتشف أنّها كانت تخدعه كي تُسجّل أفعاله.ووفق الفيديو الذي نُشر على يوتيوب، يتلقى الزوجان اليوم جلسات ​استشارة زوجية بالرغم من أنّ الزوجة ضبطت زوجها بالجرم المشهود.