ولدت خلال الكسوف الكلي للشمس... فماذا اختار أهلها اسمًا لها؟

ولدت يوم وقوع الحدث المنتظر

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LBCI News Lebanon

أطلق زوجان أميركيان اسم "E​clipse" أي كسوف على طفلتهما التي ولدت يوم الإثنين الماضي تزامنًا مع الظاهرة الفلكية التي وقعت يومها وهي الكسوف الكلي التاريخي للشمس في الولايات المتّحدة الأميركية.



وأراد مايكل اوبانكس وزوجته فريدوم تذكّر هذه الصدفة الجميلة إذ انتظر سكان الولايات المتحدة هذا الحدث سنوات طويلة.

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ونشرت المستشفى صورة الطفلة على صفحتها على موقع فيسبوك معلنة اسمها الغريب لمتابعيها.