ولدت خلال الكسوف الكلي للشمس... فماذا اختار أهلها اسمًا لها؟

أطلق زوجان أميركيان اسم "Eclipse" أي كسوف على طفلتهما التي ولدت يوم الإثنين الماضي تزامنًا مع الظاهرة الفلكية التي وقعت يومها وهي الكسوف الكلي التاريخي للشمس في الولايات المتّحدة الأميركية.
وأراد مايكل اوبانكس وزوجته فريدوم تذكّر هذه الصدفة الجميلة إذ انتظر سكان الولايات المتحدة هذا الحدث سنوات طويلة.
ونشرت المستشفى صورة الطفلة على صفحتها على موقع فيسبوك معلنة اسمها الغريب لمتابعيها.
وقال الوالد في مقابلة له إنه كان قد اختار وزوجته اسم "فيوليت" لابنتهما إلا أن ولادتها يوم وقوع الحدث النادر دفعهما إلى تغييره.