عطلة ملكية بمئة مليون دولار... إليكم صور إجازة الملك سلمان في المغرب!

الملك سلمان في المغرب

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LBCI News Lebanon

ذكرت وسائل إعلامية مختلفة أن ملك المملكة العربية السعودية أنفق مبلغاً قدره 100 مليون دولار أثناء تمضيته إجازة في المغرب.

وفور وصوله إلى مطار مدينة طنجة، استقبل رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني الملك سلمان قبل أن ينطلق إلى قصره الذي يقع على مسافة تصل إلى 300 ألف متر مربع.

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واصطحب العاهل السعودي في رحلته أكثر من 100 شخص كما حجز للمستشارين والأقرباء والوزراء في فنادق المغرب الأكثر فخامة واصطحب موكباً كبيرًا يتألف من قافلة السيارات.

وكان الملك سلمان قد أجرى تعديلات على قصره العام الفائت حيث تمت إضافة مبان جديدة ومهبط للطائرات المروحية وخيمة كبيرة للضيافة.

وبحسب ما ذكرت الصحف، تشكل زيارة الملك سلمان حافزًا للمغرب إذ تشكل 1.5 بالمئة من إيرادات السياحة الأجنبية.