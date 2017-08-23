قاصر تتعرض لاعتداء جنسي مرتين في رحلة واحدة!

تعرّضت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا لاعتداء جنسي

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LBCI News Lebanon

تعرّضت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا لاعتداء جنسي على يد رجلين مختلفين على متن القطار، أثناء عودتها من مهرجان "بوردماسترز" الموسيقي.

وقالت شرطة النقل البريطانية إنّ الاعتداء حصل عندما كانت الفتاة مسافرة من نيوكاي إلى وبليموث في 12 آب/أغسطس.

وحاول الشاب الأول تقبيل الفتاة ودغدغتها، لكنّها رفضت أن تتجاوب معه وقررت الانتقال إلى مقعد آخر.

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ثم حاول رجل آخر لمسها وتقبيلها بطريقة غير لائقة.

وقال المحققون إن ما حصل مع الفتاة القاصر كان صادما، إذ تعرضت لاعتداءين في فترة زمنية قصيرة داخل القطار.

ودعت شرطة النقل البريطانية كل من لديه معلومات بشأن المعتدين أن يتقدم للمساعدة على الوصول إليهما ومحاسبتهما على ما اقترفاه.