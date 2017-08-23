بالصور - عرض زواج استثنائي ومميز تحت الماء!

عرض زواج استثنائي ومميز...

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LBCI News Lebanon

طلب الشاب الأميركي إريك مارتينيز يد حبيبته كامي ريناي كوكو المهووسة بحوريات البحر للزواج بالطريقة التي تحلم بها.

وعرض إريك الزواج على كامي أثناء جلسة تصوير في خلال عطلتهما في ريفيرا مايا في المكسيك.

وكان المصور بولي داوسون يقوم بتصوير الثنائي عندما جثا إريك على ركبتيه وطلب من كامي الزواج به.

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لكن المفاجأة لم تنته هنا، بل كشف الحبيب لحبيبته عن أنّه سيطلب يدها مرة أخرى، لكن هذه المرة تحت الماء وهي بهيئة حورية.

فغمرتها الفرحة لأنّها لطالما كانت شخصية "أرييل" في فيلم " الحورية الصغيرة" الشخصيّة المفضلّة لديها.