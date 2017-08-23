مشاجرة بين راكبين وطاقم طائرة... والسبب سيجارة!

مشاجرة بين راكبين وطاقم طائرة...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار القاهرة, مشاجرة,طائرة,مشاجرة بين راكبين وطاقم طائرة...

LBCI News Lebanon

شبّ شجار صباح أمس الثلاثاء بين راكبين وطاقم طائرة "إير كايرو" القادمة من مدينة ينبع والمتّجهة إلى مطار ميناء القاهرة الجوي الدولي.

وفي التفاصيل، قبيل هبوط الطائرة في المطار، نشب خلاف على خلفية إصرار راكبين على التدخين داخل الطائرة.

فما كان من قائد رحلة "إير كايرو" رقم 442 إلا أن أخطر برج المراقبة في المطار بضرورة تواجد رجال الشرطة في موقع الطائرة.

الإعلان

عاجل" الالكترونيّة، تبين أنّ الراكبين دخنا قبل هبوط الطائرة، ما يهدد سلامتها وسلامة الركاب. وبحسب صحيفة "" الالكترونيّة، تبين أنّ الراكبين دخنا قبل هبوط الطائرة، ما يهدد سلامتها وسلامة الركاب.

وأثناء تحرير محضر للراكبين قدما اعتذارًا لقائد الطائرة، الذي وافق على التصالح. فخرجا من الدائرة الجمركية من دون أي إجراءات قانونية.



