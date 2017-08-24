مربية أطفال تحرق يد طفلة وساقها وتحتجزها في علبة... هكذا فضح أمرها!

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حكم بالسجن 15 عاماً على مربية بعد إدانتها بجريمة مروعة ضد الأطفال.وقد أقدمت المربية التي تدعى ليديا كويليغانا على حرق يد وساق طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بالموقدة، كما قامت بسحبها من شعرها وحجزها داخل علبة مخصصة للألعاب.ووصف محامي الدفاع عن ليديا بأن تصرفها هذا "غير مفهوم"، إضافة الى أنها "شخص حزين فقد السيطرة على نفسه". كذلك، قيل أيضاً إن كويليغانا، وهي في الأصل من الإكوادور وتعمل في كونيتيكت في الولايات المتحدة، قد أسيئت معاملتها وهي طفلة وهي كانت تستخدم مع ضحيتها الأسلوب الوحيد الذي تعرفه.وألقي القبض على المربية في عام 2015 بعدما وضعت العائلة، التي تعمل عندها، كاميرات مراقبة خفية في للمنزل فضحت تعنيفها للطفلتين اللتين تبلغان من العمر سنة واحدة و3 سنوات، وذلك بعد شكوك عدة راودت الأهل بسبب ظهور الكدمات على الطفلتين.