اثنا عشر شاباً تناوبوا على اغتصبها... هذا مصيرهم!

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قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر يوم الأربعاء بالإعدام شنقاً لشاب استدرج فتاة تعاني من اضطراب عقلي واعتدى عليها جنسياً، كما حكمت أيضاً بالسجن المؤبد على 6 آخرين، والسجن 15 سنة لـ5 أحداث تناوبوا جميعهم على اغتصابها.وفي شهر نيسان 2015، هزّت قضية الاغتصاب هذه الشارع المصري، بعدما أقدم 12 شاباً مصرياً على اغتصاب جماعي لفتاة مريضة نفسياً تحت كوبري سندوب بمحافظة الدقهلية شمال مصر.وأصدرت المحكمة حكماً بإعدام المتهم محمد.ر.ع، 22 عاماً، شنقاً، باعتباره المتهم الرئيسي في قضية استدراج الفتاة م.ص.ح 16 عاماً.وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استدرج الفتاة واحتجزها بمكان مهجور أسفل كوبري سندوب، واغتصبها، ثم استدعى عدداً من أصدقائه لمشاركته الفعلة. واستمر الشباب في الاعتداء الجنسي على الضحية لمدة 3 أيام متتالية، وقد لاحظ الأهالي تحركات غريبة أسفل الكوبري، وبعد استدعاء القوى الأمنية تم ضبطهم وهم يتناوبون على اغتصابها. وتم إلقاء القبض على 7 من المتهمين الذين أخبروا عن الباقين.وقررت النيابة إحالتهم لمحاكمة عاجلة.إشارة الى أن عائلة الفتاة كانت قد حررت بلاغات باختفائها، لافتة الى أنها تعاني من مشاكل واضطرابات عقلية.