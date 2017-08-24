منوعات
24 آب 2017 - 09:01
Back

بالفيديو- نمر بحالة "مزاجية سيئة"... ماذا فعل بمدربه خلال عرض مباشر؟

ماذا فعل هذا النمر بمدربه خلال عرض مباشر؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مسرح, مدرب, نمر, عرض,سيرك, ماذا فعل هذا النمر بمدربه خلال عرض مباشر؟
episodes
بالفيديو- نمر بحالة &quot;مزاجية سيئة&quot;... ماذا فعل بمدربه خلال عرض مباشر؟


تعرّض مدرب في السيرك من الصين لهجوم عنيف من قبل نمر خلال عرض مباشر على المسرح.

ووثق الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة التي انقض خلالها النمر على المدرب وسحبه على طول المسرح. وسرعان ما ركض زميل المدرب لإنقاذه، فقام بضرب النمر بشكل متكرر بواسطة عصا خشبية طويلة. وقيل إن هذا الهجوم لم يتسبب بإصابات خطرة للمدرب.
الإعلان

ووفقاً لصحيفة Liaoshen Evening Post الصينية ، فإن هذه الحادثة قد وقعت خلال عرض سيرك في مسرح Liaohe  الكبير في ينجكو بمقاطعة لياونينغ.

واوضحت الصحيفة ان العرض قُدم في صباح 20 آب، من قبل مجموعة سيرك تقدم عروضاً على المسرح من 11 الى 26 آب.

ولفت متحدث الى أن النمر كان في حالة "مزاجية سيئة" لأنه كان متعباً جداً، إذ أجبر على تقديم 3 عروض في اليوم لمدة 10 أيام على التوالي.

إقرأ أيضاً