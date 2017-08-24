منوعات 24 آب 2017 - 09:23 24/08/2017 09:23:58 من بائعة خبز إلى سندريلا بعد انتشار هذه الصورة...

تحوّلت من بائعة خبز إلى سندريلا في عام واحد بعد انتشار هذه الصورة لها...

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LBCI News Lebanon

كانت أولاغوموك أوريساغونا بائعة خبز في مدينة لاجوس النيجيرية قبل أن تنتشر صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيّر حياتها. وفي التفاصيل، فإن أولاغوموك كانت تتجوّل في الشوارع لتبيع الخبز حين ظهرت على نحو عفوي في خلفيّة صورة لمغني الراب البريطاني من أصل نيجيري تيني تيمباه ضمن جلسة تصوير له قام بها المصور تي بيلو. الإعلان وعندما شاهد المصوّر الصور فيما بعد، ذهل بجمال أولاغوموك، فنشر الصورة التي ظهرت فيها عن غير قصد خلف تيني تيمباه عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام متسائلًا عن هويتها وعما إذا كانت عارضة أزياء. BEATIFUL MISS X:WHO IS SHE.?Every one has been asking if this lady is a model .. It was just perfect coincidence ... She just happened to be walking by while I photographed . It happened so fast .She definitely SHOULD be a model. .. I'm happy to help her build a portfolio if she's interested .She's so beautiful and photographed so well. I'll find a way to track her down somehow . You guys can also help #lagos #doesanyonerecognizeher #okunorentwins #tinietempah @thisdaystyle #lagos A post shared by TY Bello (@tybello) on Jan 31, 2016 at 12:35pm PST

وعندما علم المصورّ بهويّة السيّدة الجملية عرض عليها جلسة تصوير تكون هي بطلتها. وسرعان ما لقبت أولاغوموك بـ"سندريلا" نيجريا، بعدما عاشت حياة صعبة جدًا، إذ كان دخلها من بيع الرغيف الواحد يقل عن ثلاثة سنتات. وبدأت تنهال عليها العروض من دور الأزياء وأصبحت حديث الشبكات الاجتماعيّة ورفعت إلى النجوميّة. وقالت اولاغوموك إنّ البداية كانت صعبة، وإنها خضعت للكثير من التدريبات. كما ذكرت أنّ شهرتها جعلتها عرضةً للمضايقات، خصوصًا وان بعض التعليقات على إنستغرام تزعجها أحيانًا، لكنها اكدت انها لا تفتقد حياتها السابقة.



Happy weekend. The link for #olajumokesource Vlog Episode 1 is on my bio now. Click on the link on my bio to watch,comment & share plsßssss #excited #olajumokesauce #finally A post shared by Olajumoke Orisaguna (@olajumokeworld) on Jun 30, 2017 at 12:10pm PDT

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