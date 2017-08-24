من بائعة خبز إلى سندريلا بعد انتشار هذه الصورة...

كانت أولاغوموك أوريساغونا بائعة خبز في مدينة لاجوس النيجيرية قبل أن تنتشر صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيّر حياتها.
وفي التفاصيل، فإن أولاغوموك كانت تتجوّل في الشوارع لتبيع الخبز حين ظهرت على نحو عفوي في خلفيّة صورة لمغني الراب البريطاني من أصل نيجيري تيني تيمباه ضمن جلسة تصوير له قام بها المصور تي بيلو.
وعندما شاهد المصوّر الصور فيما بعد، ذهل بجمال أولاغوموك، فنشر الصورة التي ظهرت فيها عن غير قصد خلف تيني تيمباه عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام متسائلًا عن هويتها وعما إذا كانت عارضة أزياء.
وعندما علم المصورّ بهويّة السيّدة الجملية عرض عليها جلسة تصوير تكون هي بطلتها.
وسرعان ما لقبت أولاغوموك بـ"سندريلا" نيجريا، بعدما عاشت حياة صعبة جدًا، إذ كان دخلها من بيع الرغيف الواحد يقل عن ثلاثة سنتات.
وبدأت تنهال عليها العروض من دور الأزياء وأصبحت حديث الشبكات الاجتماعيّة ورفعت إلى النجوميّة.
وقالت اولاغوموك إنّ البداية كانت صعبة، وإنها خضعت للكثير من التدريبات.
كما ذكرت أنّ شهرتها جعلتها عرضةً للمضايقات، خصوصًا وان بعض التعليقات على إنستغرام تزعجها أحيانًا، لكنها اكدت انها لا تفتقد حياتها السابقة.
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