بالفيديو- مغن يوقف حفله ليفضح متحرش جنسي بين الجمهور

وجّه رسالة قاسية إلى المتحرش

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LBCI News Lebanon

أوقف المغني البريطاني سام كارتر الغناء خلال حفل كان يحييه بعدما رصد حركة تحرش جنسي بين الجماهير.

وكان كارتر يحيي حفلاً غنائيًا في هولندا حضره عددٌ كبيرٌ من محبيه، إلا أنه أوقف الغناء ليبلغ الجمهور أنه رأى شابًا يضع يديه على ثديي شابة بين الحشد.

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وقال كارتر إنه كان مترددًا بالإعلان عما شاهده لكنه قرر أن يتحدث موجهًا رسالة قاسية إلى المتحرش، و شدد على أنه يرفض أن يحصل ذلك خلال حفله قبل ان يطلب من الجميع الاستمتاع بوقته.

واشتعل موقع تويتر على إثر هذا الحدث بتغريدات المستخدمين الذين هنأوا كارتر وشكروه على الخطوة التي قام بها.

شاهدوا ما قاله كارتر في الفيديو أدناه: