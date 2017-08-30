خمس طرق بسيطة لجني المال... من دون عمل

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هل تتمنّى لو أنّه باستطاعتك كسب المال بطريقةٍ سحريّة من دون الذهاب إلى العمل والخضوع لأوامر مديرك؟إذا كان جوابك نعم، فإذاً هذا الخبر سيُفرحك. إليك خمس طرق ليست بسحرية بل بسيطة للغاية تمكّنك من جني المال من دون الحاجة للذهاب إلى العمل:1- إعطاء الدروس عبر الانترنت: إذا كنت تمتلك القدرة على شرح موضوعٍ ما أو تحبّ التعليم، بعض المواقع الإلكترونيّة تسمح لك بإنشاء صفٍ رقمي خاصٍ بك لإعطاء الدروس بالمواضيع التي تحب، أي مثلاً صفّ تصوير، كتابة، لغات... هذه الصفوف من الممكن أن تعود لك بمردود لا بأس به وأنت في المنزل.2- تحميل فيديو على يوتيوب: إن كنت تمتلك أي موهبة فريدة، طريفة كانت أم تعليمية، حاول تصوير نفسك أو ما تقوم به وقم بنشره على موقع يوتيوب. وكلما كانت نسبة المشاهدة عالية على الفيديو، كلما ارتفع العائد المالي المخصص لك من قبل الموقع.3- رعاية الحيوانات الأليفة: يمكنك رعاية الحيوانات الأليفة والاعتناء بها في غياب أصحابها، كالكلاب، القطط، العصافير وغيرها مقابل الحصول على مبلغ من المال.4- تحويل سيارتك إلى لوحة إعلانية: لما لا! ستكسب المال مقابل ذلك. تمكنك بعض الشركات الإعلانية من أن تبيعها مساحة إعلانية على سيارتك مقابل أجر مادي. لكن لا تنسى أن تقرأ جيدا كلّ شروط العقد وبنوده قبل الموافقة.5- تأجير غرفتك: إذا كنت تملك استديو/غرفة أو منزل لا تسكن فيه، فإن عدداً كبيراً من الطلاب أو الموظفين بحاجةٍ إلى مكان يمكثون فيه خصوصاً إذا كنت تسكن بالقرب من العاصمة أو إحدى الجامعات. لذا، قم بتأجيرها لكسب المال من دون أي مجهود.