بالصور - هجوم على ميلانيا ترامب بسبب حذائها!

زار رئيس الولايات المتّحدة الأميركية دونالد ترامب برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب ولاية تكساس بعد العاصفة الاستوائية الكبيرة التي ضربت الولاية للاطّلاع على الأوضاع النّهائية وتقدير حجم الأضرار.
لكن وسائل الإعلام لم تترك السيدة الأولى بحالها إذ علّقت الكثير منها على اللوك الذي خرجت فيه من البيت الأبيض بحذاء الكعب العالي أو الستيليتو باللون الأسود، فهو حذاء غير لائق وغير مناسب للأحوال الجوية في ولاية تكساس وفق ما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
فكما جاء في صحيفة الـ "نيويورك تايمز
" فإنّ عائلة ترامب لها تعريفها الخاصّ للتصرّفات الملائمة والمناسبة في المصائب. أمّا مجلّة "فوغ
" فقد هاجمت السيدة الأولى بطريقة لاذعة متّهمةً ايّاها بمحاولة تقليد السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما منذ أن استلم ترامب الرئاسة.
ولم تنتهِ حكاية الحذاء هنا، فبعدما صعدت على متن الطّائرة بكعبها العالي الكلاسيكي، أطلّت ميلانيا في تكساس بحذاء رياضي "اديداس" مع بلوزة بيضاء وقبّعة باللون الأسود طُبع عليها كلمة “FLOTUS” أي "السيدة الأولى للولايات المتّحدة"، فهنا أتى الهجوم أيضاً على مواقع التّواصل الاجتماعي فيما يخصّ تغييرالستايل تماماً عند الوصول الى ولاية تكساس.