بالصور – تخلت عن لقبها كملكة جمال بعدما طُلب منها خسارة الوزن!

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تخلت الشابة زوي سمالي البالغة من العمر 28 عاماً عن لقبها كملكة جمال المملكة المتحدة، والسبب أنّه طُلب منها خسارة الوزن للمشاركة بمسابقة جمال عالمية.وفي التفاصيل، قيل لزوي إنّها سمينة للغاية ولا يتناسب جسمها مع معايير الجمال العالمية علماً أنّها نحيفة جداً وقد عبرت زوي عن غضبها حيال ما قيل لها في حديث مع صحيفة ديلي ميل البريطانية.وكان من المفترض أنّ تتجه زوي في أيلول من العام الحالي إلى الاكوادور للمشاركة في مسابقة تتويج ملكة جمال القارات المتحدة.الجدير ذكره، أن زوي التي تخلت عن عرشها كانت قد توجت ملكة جمال المملكة المتحدة في حزيران الماضي.إليكم بعض صورها: