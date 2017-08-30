بالصور - أنجبت طفلها قبل أسابيع من الموعد المحدّد... وُلد داخل الكيس الأمنيوسي

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We had a little surprise this weekend. Little EJ decided he was ready to see the world and came 11 weeks early in the car on the way to the hospital! He is doing amazing! ❤ A post shared by Raelin Scurry (@raeee_nacoal23) on Aug 7, 2017 at 9:04am PDT

❤ my family! A post shared by Raelin Scurry (@raeee_nacoal23) on Aug 13, 2017 at 9:04am PDT

ضجّت المواقع الإخباريّة العالمية بخبر ولادة طفل قبل 11 أسبوعاً من الموعد المحدد داخل الكيس الأمنيوسي.وفي التفاصيل، ولد طفل رايلين سكوري وهو يتحرك داخل الكيس من دون ظهور ما يُعرف بماء الرأس.نشير إلى أنّ الأم شعرت بعوارض الولادة في الأسبوع الـ 25 من الحمل فاتصلت بالإسعاف بعد 45 دقيقة. واللافت أنّها عندما ضغطت بقوة خرج الطفل من الكيس فقررت التوجه مع خطيبها إلى المستشفى لتفقّد حالة الطفل وذلك قبل وصول سيارة الإسعاف.نشير إلى أنّ حالات ولادة الأطفال داخل الكيس الأمنيوسي نادرة جداً وتحصل غالباً في الولادات القيصرية.لحسن الحظ، تم إخراج الطفل من الكيس فوراً داخل المستشفى وهو بحالة جيدة جداً الآن.