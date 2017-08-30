بالصور - أنجبت طفلها قبل أسابيع من الموعد المحدّد... وُلد داخل الكيس الأمنيوسي

ضجّت المواقع الإخباريّة العالمية بخبر ولادة طفل قبل 11 أسبوعاً من الموعد المحدد داخل الكيس الأمنيوسي.
وفي التفاصيل، ولد طفل رايلين سكوري وهو يتحرك داخل الكيس من دون ظهور ما يُعرف بماء الرأس.
نشير إلى أنّ الأم شعرت بعوارض الولادة في الأسبوع الـ 25 من الحمل فاتصلت بالإسعاف بعد 45 دقيقة. واللافت أنّها عندما ضغطت بقوة خرج الطفل من الكيس فقررت التوجه مع خطيبها إلى المستشفى لتفقّد حالة الطفل وذلك قبل وصول سيارة الإسعاف.
نشير إلى أنّ حالات ولادة الأطفال داخل الكيس الأمنيوسي نادرة جداً وتحصل غالباً في الولادات القيصرية.
لحسن الحظ، تم إخراج الطفل من الكيس فوراً داخل المستشفى وهو بحالة جيدة جداً الآن.
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A post shared by Raelin Scurry (@raeee_nacoal23) on