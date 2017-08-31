بالفيديو – ظنّت أنّه سيطلب يدها للزواج... ماذا كان بداخل علبة الخاتم؟

الإعلان

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب خدع حبيبته التي تُعاني من رهاب العناكب من خلال طلب يدّ وهمي وصادم.وفي التفاصيل، أقدم الشاب على وضع عنكبوت داخل علبة خاتم الخطوبة بدلاً من الخاتم بحدّ ذاته. وقال الشاب لحبيبته كيلي "هل تقبلين إعطائي شرف إنقاذك من رهاب العناكب؟"وقد نُشر الفيديو عبر صفحة Kadam على فيسبوك حيث نال ردود فعل كثيرة.واللافت أن الشاب رمى العنكبوت على حبيبته بعدما ركع طالباً منها إغماض عينيها.الجدير ذكره، أنّ صفحة Kadam تُعنى بنشر فيديوهات المقالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.إليكم الفيديو: