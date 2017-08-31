مراهقة قتلت نفسها بعد معرفة نتائجها في المدرسة...

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قتلت تلميذة من إنكلترا تبلغ من العمر 16 عاماً نفسها بعد ساعات فقط من معرفة نتائجها في الشهادة العامة للتعليم الثانوي.ولفتت عائلة الفتاة جاسمين بوش إلى أنّ الأخيرة كانت تعاني من مشاكل تتعلق بصحتها العقلية منذ أن كانت تبلغ من العمر 13 عاماً.وأطلقت عائلة الشابة الصوت صرخة على أمل أن تحمي الشباب الآخرين من مشاكل الاكتئاب والقلق.وقالت العائلة: "بعد ظهر يوم الخميس، انقلب عالمنا رأساً على عقب عندما فقدنا ابنتنا الجميلة في هذه الظروف المأساوية"، وأضافت: " للأسف خسرت جاسمين معركتها مع الاكتئاب والقلق بعد عامين ونصف العام من القتال، كما تمّ تشخيص إصابتها أيضاً بالتوحد واضطراب التجنب المرضي لمطالب الاخرين".وشدّدت العائلة على أنّ قضية الصحّة العقلية متنامية في هذا الجيل وأنها تؤثر على الناس بطرق مختلفة.