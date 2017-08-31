انتحار تلميذة... المعلمة وبّختها بسبب الدورة الشهرية!

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قتلت تلميذة هندية تبلغ من العمر 12 عاماً نفسها بعدما قيل إن المعلمة صرخت بوجهها بسبب تلطيخ زيها المدرسي والمقعد داخل الصفّ بدمّ الدورة الشهرية.وفي التفاصيل، فقد كانت الفتاة في فترة الحيض عندما أوسخت المقعد وملابسها بدم الدورة الشهرية، عندها صاحت عليها المعلمة متهمة إياها بالتسبّب بالفوضى أمام زملائها.وكانت هذه الفتاة في الصف السابع في مدرسة Senthil Nagar في منطقة جنوب الهند. وقد أقدمت على الانتحار بالقرب من منزل أحد الجيران.ولفت والداها المصدومان الى أنهما لم يعلما أنها قد تنتحر، وأشارا الى أنهما لم يكتشفا الأسباب سوى بعد قراءة رسالة تركتها.وأثار الحادث احتجاجات كبيرة من آباء التلاميذ الذين غضبوا بسبب وفاة التلميذة.وتقوم الشرطة الآن بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات هذه الحادثة.