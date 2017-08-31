بالصور- طفل أحرق وجهه بالماء المغلي في الحضانة!

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تحدثت والدة مصدومة عن لحظات الرعب التي عاشتها بعدما احترق وجه ابنها بالماء المغلي في حادثة في الحضانة، ما تسبب له بحروق شديدة.وقالت السيدة سارة جين ووكر، 29 عاماً، إنها أصيبت بحالة من الهستيريا بعد إصابة ابنها روبن آدمز البالغ من العمر 18 شهراً بالكارثة في فيكسبي، غرب يوركشاير- انكلترا.ولفتت الوالدة الى أنها هرعت مسرعة من عملها الى مستشفى هدرزفيلد الملكي بعد تلقيها مكالمة هاتفية من مدير الحضانة أخبرها خلالها أن إبنها الصغير قد احترق.وبحسب تقارير Huddersfield Daily Examiner، فقد انفجرت الوالدة بالبكاء عندما رأت ابنها.وأخبرت سارة المسعفين في المستشفى أن موظفي الحضانة قالوا لها إن ابنها قد فتح على ما يبدو بوابة السلامة وتوجه إلى منطقة المطبخ. وأفادت التقارير أن الصبي أصيب بالحروق في المطبخ عن طريق وعاء فيه ماء مغلي يستخدم لتسخين زجاجة الطعام.وتقوم الحضانة، بالتعاون مع مكتب Ofsted وغيره من الوكالات بالتحقيق في هذه الحادثة.