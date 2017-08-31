بالفيديو - رونالدو يحرج لاعبة بسؤال مفاجئ أمام الكاميرات

رونالدو يفاجئ لاعبة ويربكها أمام الكاميرات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ليكي مارتينيز,كريستيانو رونالدو,رونالدو يفاجئ لاعبة ويربكها أمام الكاميرات

LBCI News Lebanon

شهد المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتكريم الأفضل في القارة، موقفًا طريفًا بين لاعب كرة القدم المحترف البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والهولندية ليكي مارتينيز، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في القارة العجوز.

وسأل أحد الصحافيين مارتينيز سؤالًا عن اللاعب المفضل لديها في بداية مسيرتها الكروية، فأجابت أنّها كانت تحب البرازيلي رونالدينيو منذ طفولتها.

الإعلان

ففاجأها رونالدو بهذا السؤال: "ألست أنا؟" لترتبك مارتينيز وتشعر بالحرج أمام الصحافيين.

لكن ليكي ردت على مزاح رونالدو بأنها كانت تحب رونالدينيو عندما كانت صغيرة، لكنها الآن معجبة به وبميسي.



