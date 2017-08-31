بالفيديو - سياسي يفاجئ حبيبته... ركع وطلب يدها للزواج أمام البابا فرنسيس

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استغلّ عضو مجلس محلي سابق في فنزويلا ويُدعى داريو راميريز فرصة كونه أحد أعضاء وفد البرلمانيين الكاثوليك الذين يجتمعون سنويا في روما ويلتقون الحبر الأعظم البابا فرنسيس، لطلب يدّ حبيبته للزواج في سابقة لم تشهدها الفاتيكان من قبل.وانتظر راميريز دوره للإقتراب والتحدّث مع الحبر الأعظم حتى بادر بالقول إن هذه المرأة هي نصفه الآخر ثم ركع على الأرض و تقدّم لها.ويروي العضو السابق في المجلس المحلي، والذي أجبر على الفرار من النظام الحاكم في فنزويلا عام 2014، أن حتى بابا الفاتيكان لم يكن على علم بما يحدث وقد تفاجئ وبدت عليه ملامح الفرح وقال "عجباً، أمام البابا نفسه" ثم منحهما بركته.