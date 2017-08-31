بالفيديو - امرأة ثمانينية تخطف الأنظار في ملهى ليلي

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تعيش سوميكو إيوامورو (82 عاماً) حياتين مختلفتين للغاية لكنهما دلالة على عزيمة هذه السيدة وإصرار على تحدي العمر.زتدير سوميكو في النهار مطعماً وتنصرف ليلاً إلى إحياء أكثر سهرات طوكيو صخباً، فهي تعمل في أحد ملاهي طوكيو الليلية كمنسقة موسيقى “DJ”.وتروي سوميكو أن شغفها بالموسيقى ليس جديداً بل منذ صغرها كانت تجذبها ألحان والدها الذي كان عازف الجاز، إنما ظروف الحياة فرضت عليها العمل في المطعم لتأمين لقمة عيشها.وبعد مرور الزمن، قررت هذه السيدة العجوز أن تحقق حلم الطفولة فأمضت عاماً تتدرب على تنسيق الأغاني في مدرسة موسيقية محلية لتلفت ببراعتها وفرادتها نظر المنتجين، فأصبحت اليوم من أشهر وجوه طوكيو الموسيقيّة.