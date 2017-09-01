منوعات
01 أيلول 2017 - 00:36
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بالفيديو- هذا ما فعلته ريمي درباس بمراسل الـmtv وهو على الهواء...

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بالفيديو- هذا ما فعلته ريمي درباس بمراسل الـmtv وهو على الهواء...
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للزميلة الاعلامية ريمي درباس وهي تعمد الى ربط شريطي حذاء الزميل في قناة الـ Mtv رالف ضومط خلال تقديمه رسالته على الهواء مباشرة بعد التغطية الاخبارية.
 
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