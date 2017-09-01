منوعات 01 أيلول 2017 - 00:36 01/09/2017 00:36:27 بالفيديو- هذا ما فعلته ريمي درباس بمراسل الـmtv وهو على الهواء...

وسط موجة من الضحك...هذا ما فعلته ريمي برالف

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LBCI News Lebanon

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للزميلة الاعلامية ريمي درباس وهي تعمد الى ربط شريطي حذاء الزميل في قناة الـ Mtv رالف ضومط خلال تقديمه رسالته على الهواء مباشرة بعد التغطية الاخبارية. الإعلان