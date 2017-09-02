عاقبت زوجها بأشدّ الطرق والسبب "قلّة الاهتمام"!

الإعلان

أقدمت امرأة كورية غاضبة على قطع العضو الذكري لزوجها وذلك لأنّه يقضي أوقاتاً طويلة في لعب الغولف.وفي التفاصيل، فقد نشرت مواقع الأخبار العالمية أنّ السيدة المعروفة باسم كيم قامت بفعلتها بحق زوجها الخمسيني من خلال سكين في المطبخ خلال نومه.وقد أشارت كيم للشرطة لاحقاً الى أنها أقدمت على هذه الجريمة لأن زوجها كان يتجاهلها كثيراً ولا يعطيها المال كما أنه يقضي غالبية وقته في لعب الغولف.الجدير ذكره، أنّه تم نقل الزوج إلى المستشفى وحالته مستقرة الآن.في سياق متصل، قالت مصادر محلية لوسائل الإعلام إن سبب هذا الاعتداء قد يكون خيانة الرجل لزوجته.