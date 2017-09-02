بالفيديو – ضابط يضرب امرأة بوحشية ويوقعها أرضاً مع طفلتها!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر اعتداء ضابط شرطة على امرأة تحمل طفلة بين ذراعيها على الرصيف.وقد تم تصوير الفيديو في شنغهاي بالصين حيث حصل الاعتداء بعد تلاسن بين السيدة والضابط، الأمر الذي دفع بهذا الأخير إلى القيام بفعلته.نشير إلى أنّ الطفلة انهالت بالبكاء لحظة وقوعها أرضاً ما استدعى تدخل أحد المارة.الجدير ذكره، أنّ موقع news.163.com نشر تقريراً مفاده أن التلاسن بين السيدة والضابط حصل نتيجة مخالفة وقوف السيارات. واللافت أنّه تم إيقاف عمل الضابط الذي ظهر في الفيديو حتى انتهاء التحقيق في الحادثة.