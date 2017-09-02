قتل طفله في اليوم الأول من عيد الأضحى والسبب 3 دولارات!

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أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً يقضي بحبس رجل قتل ابنه الذي لا يتجاوز عمره الـ 8 سنوات وأصاب طفله الآخر البالغ من العمر 5 سنوات بجروح عدة بعضربهما بالعصا.وفي التفاصيل، تلقت الشرطة المصرية في بنها بمحافظة القليوبية، بلاغاً يفيد بمقتل الطفل "ز.س.ع" على يد والده، عندها توجه رجال الأمن للبحث عن الأب. وخلال التحقيق معه تبين أنّه ارتكب جريمته تحت تأثير المخدرات بعد غضبه على ابنه الذي أنفق 50 جنيه أيّ أقل من 3 دولارات في اليوم الأول من عيد الأضحى.الجدير ذكره، أنّ النيابة قررت حبس الأب على ذمة التحقيقات في القضية.