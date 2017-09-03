فاجعة في المغرب... أم ترمي ابنتها من النافذة ثمّ تحرق نفسها!

الإعلان

أقدمت سيدة مغربية على رمي ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات من نافذة مسكنهما بالطابق الثاني ثم أضرمت النار بنفسها.وفي تفاصيل هذه الفاجعة، فقد أقدمت السيدة على هذه الجريمة في مدينة الحاجب المغربية بسبب حصول زوجها على حكم قضائي بحضانة ابنتهما.وتم نقل الأم وابنتها في حالة خطيرة إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس المجاورة، إلا أن الأم توفيت فيما لا تزال الابنة في حالة خطيرة بقسم الإنعاش.ويشار الى أن أحداً لم يتمكن من توقيف الأم قبل رمي ابنتها على الرغم من أن حشداً من الناس قد تجمهر أمام المنزل.