كيت ميدلتون والأمير وليام ينتظران مولودهما الثالث!

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أُعلن قصر كينزنغتون في بيانٍ أنّ دوقة كامبريج كيت ميدلتون تنتظر مولودها الثالث من الأمير وليام.وفي التفاصيل، أعلن عن هذا الخبر السعيد تمهيداً لإلغاء برنامجها الرسمي ليوم الإثنين وذلك بسبب شعورها بالغثيان الشديد في الصباح الباكر.وقد جاء في البيان: "الأمير وليام ودوقة كامبريدج يسرّان لإعلامكما أنّهما انتظارهما مولودهما الثالث... وأن جميع أفراد الأسرة تغمرهم السعادة بهذا الخبر".وقيل أيضاً إنّ "الدوقة تعاني من الغثيان كما في حمليها السابقين وبسبب ذلك لن تستطيع استكمال برنامجها ليوم الاثنين أي لن تزور مركز أطفال هورنزي رود في لندن."الجدير ذكره، أنّ وليام وكيت لديهما الأمير جورج (4 أعوام) والأميرة تشارلوت (عامان)، أما الطفل المنتظر فسيكون ترتيبه الخامس على العرش البريطاني.