لهذا السبب لا يمكنك حظر مارك زوكربيرغ وزوجته على فيسبوك!

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هل حاولت مرّة أن تحظر (Block) صفحة مارك زوكربيرغ مؤسس فايسبوك عن الموقع نفسه؟ لا تتعب نفسك بالمحاولة لأنه بكل بساطة لا يمكنك! إذ إن زوكربيرغ يتمتع بحصانة مميّزة كونه يملك الموقع، ولا إمكانية لحجب صفحته أو حظرها.ولكن ليس هو وحده من يتمتع بهذه الحصانة إنما أيضاً لا يمكن حظر صفحة زوجته بريسيلا شان الخاصة. ويمكنك أن تحاول ولكن لن تفلح تجربتك لأن فيسبوك يسمح لك بالضغط على "حظر" إنما يظهرلاحقاً أن هذه الصفحة لا يمكن أن تحجب في الوقت الراهن.وأدّى هذا الأمر إلى ردة فعل سلبية من قبل مستخدمي الموقع الذين عبرو بأن لا مبرر بتمتع عائلة زوكربيرغ بأمور معينة تختلف عن باقي المستخدمين.وتجدر الإشارة إلى أن كلب زوكربيرغ لديه حسابه الخاص على فايسبوك ولكن يمكن حظره.